В «Сибири» сообщили об отказе Гатиятулина возглавить команду

Тренер Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с «Сибирью», сообщает пресс-служба команды.

29 марта клуб объявил, что 48-летний специалист дал согласие занять должность главного тренера.

«Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь», — говорится в сообщении клуба.

2 апреля «СЭ» сообщил, что Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири».

28 марта клуб объявил об уходе Сергея Кривокрасова и его тренерского штаба.