Сергей Коньков: «Становление команды у «Ак Барса» идет через трудности»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением об игре «Ак Барса» в текущем сезоне.
«Становление команды у «Ак Барса» идет через трудности, через давление прессы. Чем хороши команды Знарка — это боеспособные и, самое главное, дружные коллективы, которые готовы сражаться друг за друга. Самое главное — создать коллектив. Цель у них — не регулярный чемпионат, а плей-офф. А чтобы исправлять — времени и игр много. У них огромное количество возможностей», — цитирует Metaratings Конькова.
«Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Команда Знарка потерпела пять поражений подряд.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Трактора» 16 октября.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|17
|8
|9
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|9
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
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20.10
21.10
|16.10
|14:30
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|16.10
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|16.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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