Тренер «Салавата Юлаева» Лямся заявил, что не понимает судейство в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:2).

«Много эмоций на льду, настоящее дерби. Мы были хорошо готовы, несколько дней выходных взяли, поскольку понимали, что нас ждет настоящая битва. И мы в ней выиграли. Наша команда играла с сердцем сегодня, ребята хотели победить и это было видно. Отличный заряд, настроение, я доволен каждым. Антипин получил небольшое повреждение перед игрой и Амиров пока в нашу игру не вписывается. Плэтт — очень важная часть нашей победы. Здорово сыграл Метосла, он совершил много важных спасений и помог нам сегодня победить. Действительно большая победа, мы хотим выиграть в каждом матче, но «Зеленое дерби» для нас особая история.

Мы много выучили уроков из прошлых матчей и сейчас не совершили прошлых ошибок. На «Ак Барсе» можно учиться и двигаться по цели к сезону. Понимали серьезность игры, в команде у нас много личностей. И казанские ребята с сердцем играли сегодня за свой новый клуб — «Салават Юлаев». Много было эпизодов с неравными составами здорово сыграли в большинстве в меньшинстве. Мне трудно было увидеть этот момент в деталях, он был далеко от меня, но я знаю, что Хохраяков не стал бы играть грязно и агрессивно. Он не такой игрок, я в этом уверен. Что касается Хафизуллина, то я понимаю первое удаление, но не понимаю второе. Для меня большой сюрприз — давать подобный штраф в такой игре. Я этого не понимаю», — сказал Лямся.

Отметим, что это первая победа «Салавата Юлаева» над казанским клубом в сезоне после двух поражений.