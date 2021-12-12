Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2). Для красно-белых это третья победа подряд.

— Хочу поздравить с победой всех болельщиков! Хорошая игра, ребята были заряжены с первой смены. Сделали в самом начале комфортный счет, потом чуть поменяли тактику — были напряженные моменты, но выстояли. Молодцы, будем готовиться дальше, — приводит слова Миронова пресс-служба клуба.

— У «Спартака» третья победа подряд. Вам не кажется, что пауза на игры сборных наступила немного не вовремя...

— Может быть, да — но таково расписание. Надо правильно провести эту паузу, чтобы ребята не потеряли этот командный дух и продолжали так дальше.

— Каковы дальнейшие планы команды?

— Отдохнуть, были тяжелые игры — сделаем выходной и будем готовиться дальше. Ребята бьются за «ромбик», за «Спартак» — один за всех и все за одного. По настрою было видно, что хотели победить. Для нас уже начался плей-офф, есть задачи на сезон — стараемся их выполнять.