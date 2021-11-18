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Тренер «Нефтехимика» удивлен и расстроен фактом, что порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда»

11:45
Ева Эльфи. Фото Instagram Олег Леонтьев. Фото ХК «Нефтехимик»
Ева Эльфи. Фото Instagram
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» негативно отреагировал на новость о порнозвезде и хоккейном клубе «Авангард».

— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда».

— И что думаете об этом?

— Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю.

Этот тренер рвет все шаблоны в КХЛ. Из унылого «Нефтехимика» сделал дерзкую атакующую команду, которая начала побеждать

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Артур Хайруллин все материалы автора
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