Тренер «Нефтехимика» удивлен и расстроен фактом, что порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» негативно отреагировал на новость о порнозвезде и хоккейном клубе «Авангард».

— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда».

— И что думаете об этом?

— Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю.

Этот тренер рвет все шаблоны в КХЛ. Из унылого «Нефтехимика» сделал дерзкую атакующую команду, которая начала побеждать