Тренер «Нефтехимика» удивлен и расстроен фактом, что порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда»
11:45
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» негативно отреагировал на новость о порнозвезде и хоккейном клубе «Авангард».
— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?
— Порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда».
— И что думаете об этом?
— Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю.
Этот тренер рвет все шаблоны в КХЛ. Из унылого «Нефтехимика» сделал дерзкую атакующую команду, которая начала побеждать
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