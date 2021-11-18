Тренер «Нефтехимика» заявил, что методы некоторые Разина для него неприемлемы

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал об опыте работы с Андреем Разиным, ныне возглавляющим «Северсталь».

— Я работал с ним достаточно давно, и некоторые его методы для меня вообще неприемлемы. Когда в спокойном состоянии, все отлично. Эмоциональные моменты бывают, но все должно происходить без нервов. В этом мы точно с ним отличаемся.