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Тренер «Нефтехимика» заявил, что методы некоторые Разина для него неприемлемы

11:30
Теги:
Олег Леонтьев. Этот тренер рвет все шаблоны в КХЛ. Из унылого «Нефтехимика» сделал дерзкую атакующую команду, которая начала побеждать

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал об опыте работы с Андреем Разиным, ныне возглавляющим «Северсталь».

— Я работал с ним достаточно давно, и некоторые его методы для меня вообще неприемлемы. Когда в спокойном состоянии, все отлично. Эмоциональные моменты бывают, но все должно происходить без нервов. В этом мы точно с ним отличаемся.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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