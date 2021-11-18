Этот тренер рвет все шаблоны в КХЛ. Из унылого «Нефтехимика» сделал дерзкую атакующую команду, которая начала побеждать

Интервью главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева.

«Нефтехимик» стал одним из главных сюрпризов первой половины сезона КХЛ. При скромных возможностях нижнекамцы играют в яркий атакующий хоккей и уже успели обыграть «Йокерит», «Локомотив», «Авангард» и «Автомобилист». Сейчас «Нефтехимик» занимает восьмое место в Восточной конференции и рассчитывает пошуметь в плей-офф.

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» рассказал о тренерской философии, оценил шансы сборной России на Олимпиаде и даже вспомнил о порнозвезде, которая хочет стать лицом «Авангарда».

Рассчитывали быть немного повыше

— Довольны ли вы стартом команды под вашим руководством?

— Конечно, мы рассчитывали быть немного повыше — жизнь вносит свои коррективы. Самое главное, что нам удалось создать коллектив — это радует. У нас есть игра, есть команда, которая может бороться за самые высокие места. Хотелось бы большего.

— Все привыкли к тому, что команды с не самыми большими возможностями действуют от обороны. Но «Нефтехимик» играет в атакующий хоккей (нижнекамцы забили больше, чем «Ак Барс» и ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Почему так решили?

— Хоккей подразумевает атакующие действия: чем больше голов, тем интереснее зрителям. Мы стремимся играть больше в чужой зоне. Если больше будем играть в своей, то будем чаще ошибаться. Поэтому мы стараемся прививать атакующий, быстрый, агрессивный хоккей с быстрым переходом из своей зоны в чужую. Это нравится и болельщикам, и игрокам, и нам, тренерам. Будем продолжать играть в таком стиле. Естественно, если ситуация вынуждает, можно сыграть и от обороны.

— То есть, атакующий хоккей — ваша философия?

— Да, такая игра была и в «Горняке», и в «Ижстали» с «Кристаллом» до этого. Мне нравится такой хоккей, не собираюсь от него отказываться.

— «Нефтехимик» в числе лидеров по количеству допущенных бросков соперника, но при этом вы пропускаете достаточно много. С чем это связано?

— У нас много блокированных бросков, мы стараемся как можно чаще ловить шайбу на себя. Возможно, большое количество пропущенных шайб связано с тем, что вратарь нас не всегда выручал. От Франса Туохимаа мы ждали большего, но у него пока статистика не очень хорошая. Поэтому пришлось искать ему сменщика — подписали Александра Судницина, и пока мы довольны им. Надеюсь, что пропускать будем меньше.

— Туохимаа остается в команде?

— Да.

Трансферы

— Либора Гудачека сначала выставили на драфт отказов, отправили в «Ижсталь», вернули, но в итоге все равно расторгли контракт. В чем причина?

— Мы не знали, что он получил достаточно тяжелую травму и долго восстанавливался. На предсезонные сборы он приехал только в конце июля. И к началу сезона он не набрал форму. Получалось так, что команда была на ходу, а он был медленнее всех. Мы поговорили с ним, по его настроению было видно, что он не настроен здесь играть. Мы расстались с ним по обоюдному согласию, без скандалов. В итоге Либор нашел клуб в Швейцарии.

— Легионера на его место пока так и не взяли. В каком направлении ведете поиск?

— Нам нужен центр. Рассматриваем на эту позицию не только легионеров, но и российских игроков. Кого попало брать не хочется. Но сейчас не так просто найти игрока этого амплуа.

— Не кажется ли вам, что Дэн Секстон уже идет на спад? Все-таки его лучшие годы позади.

— Прошлый сезон в «Автомобилисте» у него был не таким ярким, но при этом он все равно набирал по пол-очка за игру. Хоть у него и приличный возраст (Секстону 34 года. — Прим. «СЭ»), он достаточно быстрый игрок. Мы не ошиблись с его приобретением — и по человеческим, и по игровым качествам. Сейчас он выходит на свой уровень — мы даем ему больше игрового времени. Я вижу, что он прогрессирует — будет только улучшать свою игру и поможет команде.

— Марат Хайруллин забил уже 14 голов и становится главной звездой «Нефтехимика». Чем можете объяснить такой прогресс?

— Он рос от сезона к сезону, плюс сейчас нет таких ярко выраженных лидеров, которыми в прошлом сезоне были легионеры. Марат больше играет, опыт пришел, уверенность. И по тренировочному процессу видно желание прогрессировать. Считаю, что это закономерный результат — ничего удивительного тут нет.

— После этого сезона у него заканчивается контракт с клубом. Готовы к тому, что весной на него будет большой спрос в КХЛ?

— Это нормально, когда ярко проявивший себя игрок интересует другие клубы. Я только рад за него, в том числе если он в сборную попадет. Мы к этому готовы и будем над этим работать.

Все межсезонье просидел у компьютера

— Как проходило комплектование команды в межсезонье? Какая роль была у вас?

— Практически все межсезонье просидел у компьютера — смотрел очень много видео, находил игроков по своим каналам. Так нашел и Клока, и Кнота. Секстона и Гудачека мы знали. По Туохимаа и я смотрел, и тренер вратарей — хотя у нас был не такой большой выбор. Искали ребят, которые могут выдерживать много времени на льду, в хорошем возрасте.

— В «Нефтехимике» много местных молодых воспитанников. Но есть ощущение, что некоторые все-таки получают место в составе искусственно, просто потому что играть больше некому.

— На сегодняшний день так и есть. Конечно, хотелось бы располагать глубоким составом — иметь шесть пятерок. Местных ребят много, но выйти на топовый уровень, чтобы конкурировать с грандами, мы пока не можем. Хочется, чтобы воспитанников клуба было больше, потому что они всегда играют с большим рвением за свою команду.

— Часто говорят, что из ВХЛ некого брать. Но ведь даже нынешний сезон показывает, что игроки оттуда могут заиграть.

— Да, там тоже можно найти игроков, с которыми можно работать и которые могут дойти до высокого уровня. Их не так много, но они есть.

— Наверное, есть проблема в том, что многие из них находятся в системе топ-клубов?

— Да, у нас есть заинтересованность в некоторых игроках, но тяжело их вытащить — не отдают. В этом проблема, конечно: игрок должен развиваться. И нам пользу принесет, и вырастет как хоккеист в лиге уровнем выше. Но не отпускают пока, даже в аренду.

— Почему именно позиция центрфорварда стала такой проблемной в нашем хоккее? В каждом клубе на месте центра играет легионер.

— Это знаковая позиция — хоккеист должен уметь играть и в атаке, и в обороне. Получилось так, что у нас в стране дефицит на центров, хотя позиция интересная, разносторонняя. Лет 5-10 назад у нас была проблема с вратарями, решили ее — может, с центральными тоже так прорвет в будущем.

— В будущем — это хорошо, но Олимпиада-то уже скоро. Как оцениваете перспективы нашей сборной в Пекине?

— Уверен, что тренерский штаб найдет ребят на эту позицию. В тройку-то мы должны попасть. А вот в финал, наверное, тяжеловато будет — в последние годы Канада и США доминируют.

— Насколько важно для «Нефтехимика» введение в КХЛ пола зарплат? И как клуб будет реагировать на его увеличение?

— Если бы был небольшой разрыв между полом и потолком зарплат, было бы вообще здорово. Роль менеджеров, тренеров проявлялась бы ярче. Все-таки есть разница — почти миллиард или 300 миллионов рублей. Конечно, мы стараемся составить конкуренцию, но если бы подняли немного пол, нам было бы значительно легче.

— Наверное, в том числе и пол зарплат позволил летом сохранить Павла Порядина, которому «Ак Барс» делал квалификационное предложение?

— Да. Нам было важно сохранить лидеров. Естественно, мы за Пашу сражались и повторили предложение Казани. И рады, что он остался у нас. Это очень важный игрок для команды, зарабатывает на себе много удалений, здорово с Хайруллиным взаимодействует.

— Не было ли обиды с его стороны, все-таки уехать в топ-клуб — это шаг вперед?

— Наверняка каждый хоккеист хочет играть в топ-клубе. Но мы действовали в рамках регламента, и он сейчас здесь. В хоккей нужно везде уметь играть, не только в «Ак Барсе» и СКА.

Некоторые методы Разина для меня неприемлемы

— Бывший нападающий «Нефтехимика» Никита Попугаев, который недавно завершил карьеру и стал блогером, в интервью «СЭ» раскритиковал российских тренеров. Последним специалистом, который с ним работал, были как раз вы.

— Человек выбрал свой путь — он ребятам говорил, что вообще в детстве хотел быть не хоккеистом, а теннисистом, что зря его родители в хоккей отдали. Он постоянно искал какие-то причины, ездил на МРТ — там травма-то яйца выеденного не стоила. Он говорил, что я залетел в раздевалку, кричал — пусть будет его версия, я даже оправдываться не буду. У него свой путь, у нас — свой. Чем меньше таких людей будет в хоккее, тем лучше.

— Вы говорили, что стараетесь строить доверительные отношения с игроками. Насколько современные тренеры в этом отношении отличаются от старого поколения?

— Раньше были и обходы по номерам на выезде, построже все было. Сейчас больше доверия, поколение другое. Тренеры общаются с игроками намного чаще. Раньше, чтобы тренер с тобой поговорил, надо было очень серьезно накосячить. Наверное, это пришло из НХЛ. И я считаю, что это правильно.

— Может ли игрок подойти к вам с личным вопросом?

— Конечно, в основном общаемся по игре. Но если надо утрясти семейные дела, мы идем навстречу. Дверь в тренерскую открыта, ребята к нам могут всегда зайти и пообщаться.

— Вы много работали с Андреем Разиным. Ни для кого не секрет, что он может очень эмоционально вести разговор с командой. Вы похожи с ним в этом?

— Я работал с ним достаточно давно, и некоторые его методы для меня вообще неприемлемы. Когда в спокойном состоянии, все отлично. Эмоциональные моменты бывают, но все должно происходить без нервов. В этом мы точно с ним различаемся.

— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Порнозвезда хочет стать лицом «Авангарда».

— И что думаете об этом?

— Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся — не знаю.

— А что думаете о скандале в «Чикаго» 11-летней давности, из-за которого недавно уволили главного тренера «Флориды» Кенневилля?

— Я вообще в шоке, если честно. Весело живем.