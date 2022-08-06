Тренер минского «Динамо» Вудкрофт заявил, что клуб не ищет иностранного вратаря

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопросы журналистов после поражения от омского «Авангарда» (2:5) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Денис Мосалев вернулся в состав, но капитаном остался Алексей Емелин. Это значит, что защитник будет капитаном в сезоне?

— Это предсезонные матчи. Мы сейчас ищем человека на роль капитана. Это обычная ротация. Нельзя утверждать, что Емелин будет капитаном в сезоне. Мы прорабатываем варианты, для этого и нужна предсезонка.

— Вы довольны, как на предсезонке играют ваши вратари? Планируете ли подписать иностранного голкипера?

— Я доволен, как они работают и играют. Что касается пропущенных шайб, во многом это следствия ошибок полевых игроков. Уверен, что наша команда исправит эти ошибки. Сейчас мы не сфокусированы на поиске иностранного вратаря.