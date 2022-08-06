Тренер «Авангарда» Рябыкин — о вратарях: «На данный момент мы не выбираем первого номера»
Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:2) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open и ответил на вопросы журналистов.
— Понравился первый период, здорово начали, — отметил Рябыкин. — Чуть-чуть расхлябанно действовали во втором периоде, но потом собрались и вернулись в игру. Третий период — бесплатный урок для нас, что любой матч надо играть до конца.
— Довольны ли вы Сергеем Толчинским? На флангах в топ-6 серьезная конкуренция: Буше, Ткачев, Грицюк. Вы чувствуете, что Толчинский готов выбивать место в первом звене, в первом большинстве?
— Сергей — взрослый парень. Он все прекрасно понимает. Думаю, он готов к этой конкуренции. Надеюсь, у него хватит сил и желания, чтобы сохранить место в этой тройке.
— В какой форме сейчас находится Корбэн Найт? Сегодня он оставил приятное впечатление.
— Корбэн — большой профессионал, приехал в отличной физической форме. Он готов играть много. Но нужна игровая практика. Он еще будет набирать форму.
— Станислав Галимов провел хороший матч. По играм в Сочи появились новые мысли, как разделить время между вратарями, кто ближе к первому номеру?
— Стас, правда, сыграл здорово. Жалко, что в третьем периоде мы его не поддержали и не дали сыграть на ноль, чтобы он почувствовал большую уверенность. Сегодня он показал очень хороший хоккей. На данный момент мы не выбираем первого и второго номера. Дадим ребятам играть через матч, чтобы они втянулись. А решать будем на турнире в Санкт-Петербурге, ближе к сезону.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
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