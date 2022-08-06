Тренер «Авангарда» Рябыкин — о вратарях: «На данный момент мы не выбираем первого номера»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:2) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open и ответил на вопросы журналистов.

— Понравился первый период, здорово начали, — отметил Рябыкин. — Чуть-чуть расхлябанно действовали во втором периоде, но потом собрались и вернулись в игру. Третий период — бесплатный урок для нас, что любой матч надо играть до конца.

— Довольны ли вы Сергеем Толчинским? На флангах в топ-6 серьезная конкуренция: Буше, Ткачев, Грицюк. Вы чувствуете, что Толчинский готов выбивать место в первом звене, в первом большинстве?

— Сергей — взрослый парень. Он все прекрасно понимает. Думаю, он готов к этой конкуренции. Надеюсь, у него хватит сил и желания, чтобы сохранить место в этой тройке.

— В какой форме сейчас находится Корбэн Найт? Сегодня он оставил приятное впечатление.

— Корбэн — большой профессионал, приехал в отличной физической форме. Он готов играть много. Но нужна игровая практика. Он еще будет набирать форму.

— Станислав Галимов провел хороший матч. По играм в Сочи появились новые мысли, как разделить время между вратарями, кто ближе к первому номеру?

— Стас, правда, сыграл здорово. Жалко, что в третьем периоде мы его не поддержали и не дали сыграть на ноль, чтобы он почувствовал большую уверенность. Сегодня он показал очень хороший хоккей. На данный момент мы не выбираем первого и второго номера. Дадим ребятам играть через матч, чтобы они втянулись. А решать будем на турнире в Санкт-Петербурге, ближе к сезону.