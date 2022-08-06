Ушел из жизни Сергей Карабанов
На 58-м году жизни умер известный судья, инспектор Федерации хоккея России Сергей Карабанов.
Сергей Анатольевич начал работать в качестве судьи на матчах детских команд в 1985 году. Шесть лет обслуживал матчи чемпионата страны в качестве линейного судьи. В 1992 году работал на матчах молодёжного чемпионата Европы, в 1993 году — на чемпионате мира в Германии.
В 1994-м году на чемпионате мира в Италии в качестве лайнсмена судил финальный матч.
В том же году начал работать главным судьёй.
В качестве главного арбитра отсудил два турнира Евролиги, три финала Кубка европейских чемпионов, три молодежных чемпионата мира и четыре взрослых ЧМ.
После окончания карьеры стал инспектором ФХР.
За 19 сезонов на высшем уровне провел 682 игры, из которых 76 в плей-офф.
В 2000 году получил приз лучшему арбитру чемпионата России — «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова.
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|6
|Барыс
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|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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