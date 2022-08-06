Ушел из жизни Сергей Карабанов

На 58-м году жизни умер известный судья, инспектор Федерации хоккея России Сергей Карабанов.

Сергей Анатольевич начал работать в качестве судьи на матчах детских команд в 1985 году. Шесть лет обслуживал матчи чемпионата страны в качестве линейного судьи. В 1992 году работал на матчах молодёжного чемпионата Европы, в 1993 году — на чемпионате мира в Германии.

В 1994-м году на чемпионате мира в Италии в качестве лайнсмена судил финальный матч.

В том же году начал работать главным судьёй.

В качестве главного арбитра отсудил два турнира Евролиги, три финала Кубка европейских чемпионов, три молодежных чемпионата мира и четыре взрослых ЧМ.

После окончания карьеры стал инспектором ФХР.

За 19 сезонов на высшем уровне провел 682 игры, из которых 76 в плей-офф.

В 2000 году получил приз лучшему арбитру чемпионата России — «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова.