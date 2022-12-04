Билялетдинов — о возвращении к тренерской работе: «Привык уже бездельничать. Мне нравилось это»
Тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2) рассказал о своих эмоциях после возвращения к работе.
«Я не планировал вообще возвращаться, это такие обстоятельства с Олегом Валерьевичем... В течение года менеджер нашей команды просил нас вернуться помочь, но вы об этом уже и так знаете. Честно признаюсь, привык немного бездельничать и это безделие мне нравилось. А тут снова окунулся в работу, но эта работа приносит мне определенное удовольствие. Нравится общаться с игроками, с тренерским составом.
Говорить то, что я чувствую, что бы я сделал на их месте. Но я никому не навязываю свои мысли. Мне интересно работать, но это скорее обстоятельства заставили принять такое решение. Буду ли работать дальше главным? Через год. Знаете, так далеко я сейчас не смотрю. Мне нравится то, что я делаю и меня это полностью устраивает", — сказал Билялетдинов
«Ак Барс» впервые играл под руководством Юрия Бабенко. Специалист исполняет обязанности главного тренера после отставки Олега Знарка. Билялетдинов ранее работал в системе клуба, а после отставки Знарка вошел в штаб Бабенко.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|5.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
|5.12
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -