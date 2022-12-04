Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:12

Билялетдинов — о своей роли в «Ак Барсе»: «Я пришел помогать — одеяло на себя перетягивать не буду»

Билялетдинов рассказал о своей роли в «Ак Барсе»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о своей роли в клубе после отставки Олега Знарка.

«Честно признаюсь, давно тут не сидел. Ощущения были хорошие. Давно так близко не смотрел нашу игру. Ребята здорово действовали, с отдачей. Где-то может желание перехлестывало, что-то забывали по тактике. Но это эмоции, все на желании играли, действовали до конца и заслуженно победили.

Я пришел помогать. Как себе буду все, что надо делать. Прекрасно понимаю, что ребята молодые, им поддержка нужна с моей стороны. Все, что увижу, все, что необходимо будем делать вместе. А на какой срок я тут — посмотрим. Кардинальных изменений нет смысла резко делать. Можно что-то поправить, что-то изменить. У нас ведется по этому поводу определенный диалог. Нельзя резкие шаги делать, будем осторожно действовать. Ребята хорошие, работают неплохо, но весь вопрос в том насколько качественно игроки будут выполнять наши тренерские задания", — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» впервые играл под руководством Юрия Бабенко. Казанцы в овертайме обыграли московское «Динамо». Билялетдинов ранее работал в системе клуба, а после отставки Знарка вошел в штаб Бабенко.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов — о возвращении к тренерской работе: «Привык уже бездельничать. Мне нравилось это»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 39 31 8 65
2 ЦСКА 37 24 13 53
3 Локомотив 38 23 15 52
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 38 20 18 46
6 Спартак 39 20 19 45
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 39 13 26 30
11 Сочи 36 5 31 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 37 26 11 55
2 Металлург 37 24 13 52
3 Сибирь 40 24 16 51
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Авангард 37 21 16 45
6 Сал. Юлаев 37 19 18 45
7 Ак Барс 37 17 20 40
8 Барыс 39 16 23 35
9 Амур 35 14 21 34
10 Трактор 39 14 25 33
11 Нефтехимик 37 15 22 31
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
5.12 12:30
Адмирал – Амур
 - : -
5.12 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости