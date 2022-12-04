Бабенко — о тренерском дебюте в «Ак Барсе»: «Если победили, значит что-то получается»
Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:2).
«Боевая игра. Может не так много голевых моментов было, тем не менее игра напряженная. Очень много сил отдали физических обе команды. Мы хорошо сработали в большинстве, хотя ненужную шайбу в большинстве и пропустили. А так могли в основное все заканчивать. В целом ребята действовали на площадке правильно, было видно желание, характер. Болельщики нас гнали вперед. Все соскучились по победам, болельщиков мы тоже поздравляем.
Я пока что не главный тренер, исполняю обязанности главного. Ранее уже помогал Олегу Валерьевичу быть в игре, подсказывать. Так что разбираюсь. Что-то получилось сегодня, наверное, если мы выиграли. Роль Билялетдинова? Тяжело пока анализировать. Он всем знаком, это глыба отечественного хоккея. Чувствуется его поддержка. Но я не буду отвечать за него, он сам все скажет. Уже помогал нам по ходу сезона, был в курсе наших дел, пусть и не до конца вовлечен в тонкости тренировочного процесса, не знал все схемы. Как долго буду работать в этом статусе? Без комментариев", — сказал Бабенко.
«Ак Барс» впервые играл под руководством Юрия Бабенко. Специалист исполняет обязанности главного тренера после отставки Олега Знарка.
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