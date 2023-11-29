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29 ноября, 23:46

Федоров — о победе над минским «Динамо»: «Эмоционально сложная игра для ЦСКА. Отдались как могли»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над минским «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:3).

«Какая-никакая, но победа, ребят — с победой. Отдались как могли. Не без ошибок, эмоционально сложная игра для нас, ненужные удаления. Тем не менее, нашли ключи к чужим воротам, вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Важная игра была для нас, быстрый и резкий соперник. Одолели серьезную команду, готовимся дальше. Мне понравилось, что проявили характер и сыграли на несколько моментов лучше, чем соперник. Не все получалось, может, какое-то волнение присутствовало. Рад за ребят, особенно за тех, кто присоединился к нам недавно», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

ЦСКА набрал 42 очка за 36 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 34 очками после 35 игр идет восьмым на «Западе».

3 декабря армейцы отправятся в гости к «Трактору», а минская команда 1-го числа на выезде встретится с «Амуром».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/29/523794.html
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3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 37 17 20 39
9 Амур 36 14 22 35
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12 Барыс 36 10 26 27
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3 Локомотив 35 22 13 47
4 Торпедо 37 21 16 45
5 СКА 35 22 13 44
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 35 15 20 34
9 Сочи 36 14 22 30
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