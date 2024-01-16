Бурмистров пропустит ближайшие матчи «Спартака» из-за травмы

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Бурмистров пропустит ближайшие матчи из-за травмы.

Бурмистров — уже четвертый центрфорвард команды, выбывший из строя. Ранее повреждения получили Иван Морозов, Михаил Мальцев и Андрей Локтионов.

В сезоне-2023/24 Бурмистров набрал 14 (1+13) очков в 42 матчах за «Спартак» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.