Бурмистров пропустит ближайшие матчи «Спартака» из-за травмы
Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Бурмистров пропустит ближайшие матчи из-за травмы.
Бурмистров — уже четвертый центрфорвард команды, выбывший из строя. Ранее повреждения получили Иван Морозов, Михаил Мальцев и Андрей Локтионов.
В сезоне-2023/24 Бурмистров набрал 14 (1+13) очков в 42 матчах за «Спартак» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
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|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|53
|29
|24
|64
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|7
|Ак Барс
|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|50
|16
|34
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
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|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
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21.01
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|16.01
|19:00
|
Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|19:00
|
Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|16.01
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|16.01
|19:30
|
Сочи – Ак Барс
|- : -
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