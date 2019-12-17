Тренер «Амура»: «Первую игру после перерыва хотелось сыграть намного лучше»

Тренер «Амура» Павел Торгаев оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (0:3).

— Первую игру после перерыва хотелось сыграть намного лучше, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Начали робко, пропустили два гола, один в меньшинстве, хотя ребят предупреждали, что нельзя удаляться с этой командой, ведь «Автомобилист» очень хорошо использует свои моменты. Во втором периоде имели максимум возможностей, в большинстве, особенно, пять на три, хотелось забить гол, но опять не получилось. Очень хорошо сыграла бригада меньшинства соперника: не дала практически ничего сделать нам. «Автомобилист» сыграл очень грамотно.

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