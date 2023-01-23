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Сегодня, 12:29

Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Любой соперник опасен тем, что начинается борьба за места в таблице»

Мария Гусева
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

«Любой соперник опасен тем, что начинается борьба за места в таблице. От «Трактора» ждем агрессивного начала, попросим ребят сыграть в тот хоккей, который стараемся показывать последний месяц. Если у нас все хорошо, то мы играем правильно. Если начинаем включать импровизацию или происходит легкий недонастрой, то это приводит к тому, что нужно перестраиваться, а это тяжело делать по ходу любого матча. То, что мы играем на выезде, отчасти хорошо. Больше ответственности будет у «Трактора», так как домашние трибуны погонят их вперед. Нам же надо грамотно воспользоваться ситуацией, шайбой», — цитирует пресс-служба клуба Бабенко.

Матч «Трактор» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 23 января, начало — 17.00 мск.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23180
Юрий Бабенко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс», «Торпедо» — ЦСКА и другие матчи 23 января
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