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22 января, 23:00

Спортивный директор «Сочи» Бадюков признал, что менеджмент клуба ошибся с легионерами

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о будущем клуба в следующем сезоне, а также заявил, что у него заканчивается контракт.

— В следующем году у «Сочи» будет такая же молодая команда без явных спортивных задач?

— У нас всегда серьезные спортивные задачи, так как мы сами спортивные люди. С кем ни поговоришь из тренерского штаба — все хотят побеждать. Мы видим, что это возможно сделать в нашей системе. В поступательном движении через молодежную команду мы можем добиться многое. В следующем сезоне в основную команду зайдет очень сильное поколение. Конкуренция будет очень высокой. Мы учтем ошибки, которые сделали сейчас, в том числе с легионерами. Думаю, что будет все именно так, как хотят болельщики. Я понимаю, что сейчас они отзываются о нашей игре не лучшим образом, в том числе и обо мне. Но это наш удел. И мой лично. Поверьте, мы стараемся сделать нашу систему такой, которая будет приносить результат. В том числе и главную команду, которая будет не только попадать в плей-офф, но и ставить более высокие задачи.

— Останетесь ли вы в «Сочи»? Ваш контракт заканчивается.

— Пока не разговаривали. Спортивную задачу мы не выполнили. В любом случае мы работаем над формированием команды на следующей сезон. Я там буду работать или кто-то еще — не важно.

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Алексей Бадюков
КХЛ
ХК Сочи
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