«Трактор» дома одержал победу над «Сибирью»

«Трактор» на своем льду победил «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

За хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов, Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев, который также отметился результативной передачей. У гостей единственный гол забил Георгий Белоусов.

После этого матча «Трактор» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции (66 очков в 55 играх). «Сибирь» идет на 10-й позиции с 51 очком за 54 встречи. Клуб из Новосибирска потерпел третье поражение подряд.