Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Карпова

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов подписал новый контракт с клубом до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Карпова составит около 60 миллионов рублей в год.

Карпов выступает за «Металлург» с 2020 года. В сезоне-2023/24 32-летний форвард набрал 34 (10+24) очка в 49 матчах за магнитогорцев.