«Трактор» и «Салават Юлаев» встретятся в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 6 марта. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

«Трактор» на домашнем льду победил «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:2. Счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Челябинска.

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