«Трактор» продлил контракт с Карпухиным

Защитник «Трактора» Илья Карпухин подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте челябинцев.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

Карпухин выступает за «Трактор» с 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел 47 матчей в регулярке, в которых набрал 8 (3+5) очков. Также на его счету один ассист в семи матчах плей-офф.