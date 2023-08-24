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Сегодня, 19:48

«Трактор» обыграл «Ак Барс» на Кубке губернатора Челябинской области

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» на Кубке Челябинской области одержал победу над «Ак Барсом» — 4:3 Б.

За челябинцев отличились Михаил Котляревский, Егор Попов и Виталий Кравцов. Победный буллит забросил Антон Бурдасов.

За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев, Александр Радулов Дмитрий Яшкин.

Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шипачев — 1 (бол.), 24:17 — 0:1. Котляревский — 1 (Фатеев, Телегин), 26:53 — 1:1. Радулов — 3 (Сафонов, Свечников), 40:15 — 1:2. Яшкин — 5 (бол., Галиев, Войнов), 46:00 — 1:3. Попов — 1 (бол., Хэмилтон, Шабанов), 48:24 — 2:3. Кравцов — 2 (бол., Бурдасов, Телегин), 53:29 — 3:3.

Победный буллит: Бурдасов.

Вратари: Фукале (63:47) — Мифтахов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (16+8+7+3) — 20 (5+8+7+0).

Судьи: Бирин, Гофман.

24 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

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ХК Ак Барс
ХК Трактор
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