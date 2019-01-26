"Трактор" обыграл "Ак Барс" благодаря дублю Томаса

"Трактор" победил "Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Дублем в составе клуба из Челябинска отметился нападающий Кристиан Томас.

"Трактор" набрал 53 очка и закрепился на 8-м место в Восточной конференции. "Ак Барс" с 72 баллами располагается на 4-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Томас - 8 (Петров, Бергстрем), 9:56 - 0:1. Томас - 9 (бол., Стоа, Бергстрем), 44:27 - 0:2. Азеведо - 13 (Ткачев), 55:04 - 1:2.

Вратари: Подъяпольский (58:58) - Демченко.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (10+10+6) - 20 (10+5+5).

Судьи: Морозов, Щенев.

26 января. Казань. "Татнефть-Арена".

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