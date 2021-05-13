«Трактор» объявил о подписании трехлетнего контракта с Яруллиным

Экс-защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин официально стал игроком «Трактора». Одностороннее соглашение 28-летнего хоккеиста с челябинским клубом рассчитано на три сезона.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Предложение челябинцев оказалось выгоднее по денежным условиям и рассчитано на более длительный срок, чем у казанского клуба.

Яруллин — воспитанник «Ак Барса». В минувшем сезоне он набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф.

Всего в лиге на его счету 440 матчей, в которых он записал на свой счет 33 шайбы и 104 передачи.