Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Трактор» объявил о подписании трехлетнего контракта с Яруллиным

17:15
Яруллин Альберт. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яруллин Альберт. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин официально стал игроком «Трактора». Одностороннее соглашение 28-летнего хоккеиста с челябинским клубом рассчитано на три сезона.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Предложение челябинцев оказалось выгоднее по денежным условиям и рассчитано на более длительный срок, чем у казанского клуба.

Яруллин — воспитанник «Ак Барса». В минувшем сезоне он набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф.

Всего в лиге на его счету 440 матчей, в которых он записал на свой счет 33 шайбы и 104 передачи.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38656-albert-yarullin-v-traktore/

Читайте также

Капитан сборной внезапно ушла из клуба, которому отдала девять лет. Что происходит?
В армии Швеции заявили о способности создать России проблемы
Банда из 29 мужчин похитила девочку и семь лет насиловала ее
Какой диагноз у подозреваемого в расстреле детей в Казани

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд