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Чемпион КХЛ Чинахов оштрафован за нарушение антикоронавирусных ограничений

15:52

Форвард «Авангарда» Егор Чиханов оштрафован судом на 7,5 тысяч рублей за нарушения антикоронавирусных правил. Иск был подан управлением Роспотребнадзора по Омской области.

«Назначен административный штраф 7,5 тыс. рублей. Правонарушение — статья 6.3 ч. 2. КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — Прим. «СЭ»)», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Хоккеист по прибытии из Финляндии в Россию не заполнил анкету и не загрузил в течение трех дней на портал «Госуслуги» результаты своего теста на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11364691

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