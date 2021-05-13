Чемпион КХЛ Чинахов оштрафован за нарушение антикоронавирусных ограничений

Форвард «Авангарда» Егор Чиханов оштрафован судом на 7,5 тысяч рублей за нарушения антикоронавирусных правил. Иск был подан управлением Роспотребнадзора по Омской области.

«Назначен административный штраф 7,5 тыс. рублей. Правонарушение — статья 6.3 ч. 2. КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — Прим. «СЭ»)», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Хоккеист по прибытии из Финляндии в Россию не заполнил анкету и не загрузил в течение трех дней на портал «Госуслуги» результаты своего теста на коронавирус.