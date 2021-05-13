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Защитник Яруллин близок к подписанию контракта с «Трактором»

14:11
Альберт Яруллин близок к переходу в «Трактор». Фото ХК «Ак Барс»
Альберт Яруллин близок к переходу в «Трактор». Фото ХК «Ак Барс»
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По информации «СЭ», защитник Альберт Яруллин, у которого закончился контракт с «Ак Барсом», близок к переходу в «Трактор».

Предложение челябинцев выгоднее по денежным условиям и рассчитано на более длительный срок, чем у казанского клуба.

28-летний Яруллин — воспитанник казанского клуба. В минувшем сезоне он набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф.

Всего в лиге на его счету 440 матчей, в которых оне записал на свой счет 33 шайбы и 104 передачи.

(Артур Хайруллин)

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