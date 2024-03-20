«Трактор» сыграет с «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ в среду, 20 марта. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске. Начало — 17:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Динамо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Трактор» победил московское «Динамо» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ и увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика