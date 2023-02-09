«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

«Трактор» дома обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Голами в составе челябинской команды отметились Сергей Калинин, оформивший дубль, Кирилл Капустин и Максим Шабанов. За минский клуб забили Брэндон Козун, Козун Спунер и Джозеф Душак.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице «Востока» (63 очка). «Динамо» находится на седьмой строчке «Запада» (63).

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«Трактор» (Челябинск) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Калинин — 9 (Капустин, Хохряков), 11:42 — 1:0. Пулккинен — 15 (Шабанов, Бывальцев), 18:51 — 2:0. Капустин — 5 (Телегин, Калинин), 26:48 — 3:0. Козун — 9 (Пакетт, Душак), 31:56 — 3:1. Спунер — 15 (Душак, Козун), 33:57 — 3:2. Шабанов — 16 (мен., Ткачев, Яруллин), 35:28 — 4:2. Душак — 8 (Коробов, Меркли), 56:17 — 4:3.

Вратари: Устименко — Колосов (Шостак, 26:48, 58:37).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (8+10+6) — 22 (7+8+7).

Судьи: Оленин, Раводин.

9 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6045 зрителей.