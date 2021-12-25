Дубль Седлака принес «Трактору» победу над «Барысом»

«Трактор» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы взяли верх на своем льду со счетом 4:2.

Дубль оформил нападающий «Трактора» Лукаш Седлак.

«Трактор» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице КХЛ. «Барыс» идет 8-м (40 очков).

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«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Тертышный — 20 (Исаев, Бэйлен), 8:05 — 1:0. Седлак — 15 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 9:13 — 2:0. Седлак — 16 (Бэйлен, Гика), 34:38 — 3:0. Берглунд — 7 (Савицкий), 37:47 — 3:1. Сагадеев — 1 (Юрчо, Морроу), 40:39 — 3:2. Пулккинен — 20 (п.в., Основин), 58:19 — 4:2.

Вратари: Вилл — Бояркин (58:07 — 58:19, 58:58).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 21 (9+6+6) — 26 (8+8+10).

Судьи: Бондарь, Раминг.

25 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.