«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», команда Заварухина проиграла четвертый матч подряд
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы взяли верх со счетом 4:2.
Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий «Салавата» Александр Кадейкин.
«Салават Юлаев» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» проиграл четвертый матч подряд. Команда идет на 9-й строчке (39 очков).
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кадейкин — 11 (Кулемин), 0:35 — 1:0. Бочаров — 5 (Кормье, Голышев), 11:59 — 1:1. Башкиров — 6 (Санников), 13:11 — 2:1. Гранлунд — 8 (бол., Тихонов, Маннинен), 15:21 — 3:1. Коледов — 3 (Кадейкин, Шмелев), 17:34 — 4:1. Кормье — 8 (Хрипунов), 42:45 — 4:2.
Вратари: Метсола — Галкин (Шикин, 17:34, 57:16).
Штраф: 12 — 14.
Броски: 27 (8+9+10) — 30 (8+11+11).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
25 декабря. Уфа. Уфа-Арена.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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