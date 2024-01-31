31 января «Барыс» на своем льду в Астане примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории комплекса «Барыс-Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Барыс» — «Авангард» можно будет на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.15 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Авангард» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Барыс» с 44 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции после 56 встреч. «Авангард» располагается на второй строчке с 79 баллами на Востоке после 56 матчей.

В последний раз команды встречались 28 декабря 2023 года. Тогда «Барыс» дома победил «Авангард» со счетом 5:1.

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