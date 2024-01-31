«Трактор» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
«Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев отличился Максим Шабанов, забросивший 23-ю шайбу в этом сезоне. Он повторил клубный рекорд «Трактора» по голом в регулярном чемпионате КХЛ. У гостей единственный гол на счету Стефана Да Косты.
Победный буллит в матче реализовал Владимир Ткачев.
«Трактор» с 72 очками после 58 матчей поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Автомобилист» (71) после 59 игр идет шестым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Да Коста — 14 (Журавлев, Хрипунов), 28:43 — 0:1. Шабанов — 23 (Яруллин, Ткачев), 34:40 — 1:1.
Победный буллит: Ткачев.
Вратари: Фукале — Аликин (Галкин, 65:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (8+6+12+5) — 45 (14+15+10+6).
Судьи: Белов, Оскирко.
31 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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