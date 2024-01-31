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31 января, 20:36

«Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200 шайб за один регулярный чемпионат

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» стал шестой командой в истории КХЛ, сумевшей забросить 200 и более шайб за один регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба лиги.

200-ю шайбу красно-белых в матче против «Локомотива» забросил Николай Голдобин. 28-летний форвард открыл счет во втором периоде.

Лидером по количеству сезонов в 200+ шайбами в регулярном чемпионате является СКА (6 сезонов). Второе место делят ЦСКА и «Салават Юлаев» (по 3). «Спартак» присоединился к «Локомотиву» и «Торпедо», которые по разу преодолевали эту отметку.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 58 35 23 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 60 29 31 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 59 23 36 58
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 59 18 41 47
12 Барыс 58 19 39 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 40 19 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 59 37 22 80
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 59 30 29 66
8 Динамо Мн 59 27 32 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 59 19 40 45
11 Витязь 59 18 41 43
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