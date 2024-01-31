«Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200 шайб за один регулярный чемпионат

«Спартак» стал шестой командой в истории КХЛ, сумевшей забросить 200 и более шайб за один регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба лиги.

200-ю шайбу красно-белых в матче против «Локомотива» забросил Николай Голдобин. 28-летний форвард открыл счет во втором периоде.

Лидером по количеству сезонов в 200+ шайбами в регулярном чемпионате является СКА (6 сезонов). Второе место делят ЦСКА и «Салават Юлаев» (по 3). «Спартак» присоединился к «Локомотиву» и «Торпедо», которые по разу преодолевали эту отметку.