Шабанов повторил клубный рекорд «Трактора» по голом в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов повторил клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

23-летний форвард отметился заброшенной шайбой в матче против «Автомобилиста» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Теперь на счету Шабанова 23 шайбы в текущем сезоне, что является повторением рекорда Лукаша Седлака, на счету которого столько же голов в сезоне-2019/20.