«Трактор» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

У «Трактора» отличились Алексей Бывальцев, Теему Пулккинен, Вячеслав Основин и Кирилл Капустин. В составе «Авангарда» забивали Корбан Найт, Алексей Береглазов и Наиль Якупов.

После этого матча «Трактор» с 20 очками занимает 3-ю позицию в Восточной конференции, «Авангард» с 12 очками — на 6-м месте.

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«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Бывальцев — 1 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 8:48 — 1:0. Пулккинен — 7 (бол., Бэйлен), 16:34 — 2:0. Найт — 6 (Грицюк, Готовец), 26:31 — 2:1. Береглазов — 2 (Дедунов, Жарков), 28:50 — 2:2. Основин — 1 (Фатеев, Шолохов), 35:02 — 3:2. Капустин — 1 (Яруллин), 39:38 — 4:2. Якупов — 2 (Толчинский), 47:51 — 4:3.

Вратари: Гарипов — Грубец (Демченко, 16:34, 58:44).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (10+10+2) — 29 (9+6+14).

Судьи: Одиньш, Соин.

2 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.