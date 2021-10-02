Сегодня, 2 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится четыре матча.

«Адмирал» — «Торпедо» (10.00 мск)

«Амур» — «Динамо» Рига (10.00)

«Трактор» — «Авангард» (13.00)

«Куньлунь» — «Витязь» (17.00)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //

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