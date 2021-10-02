КХЛ: «Трактор» — «Авангард» и другие матчи 2 октября
08:35
Сегодня, 2 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится четыре матча.
«Адмирал» — «Торпедо» (10.00 мск)
«Амур» — «Динамо» Рига (10.00)
«Трактор» — «Авангард» (13.00)
«Куньлунь» — «Витязь» (17.00)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ
Читайте также
«Не победив меня, Петр Ян не может называть наш дивизион своим». Очень сильный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю