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КХЛ: «Трактор» — «Авангард» и другие матчи 2 октября

08:35
«Трактор» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Трактор»
«Трактор» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Трактор»
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Сегодня, 2 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится четыре матча.

«Адмирал» — «Торпедо» (10.00 мск)

«Амур» — «Динамо» Рига (10.00)

«Трактор» — «Авангард» (13.00)

«Куньлунь» — «Витязь» (17.00)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора

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