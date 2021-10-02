«Амур» в серии буллитов победил рижское «Динамо»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2.

На шайбы Александра Горшкова и Романа Любимова рижане ответили точными бросками Зиле Кристапса и Николая Елисеева. В серии буллитов победный бросок на счету Радана Ленца.

После этого матча «Амур» с 9 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Динамо» с 10 очками — на 11-й строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Горшков — 3 (Николишин), 23:43 — 1:0. Любимов — 1 (Кузнецов, Томашек), 25:19 — 2:0. Зиле — 1, 26:17 — 2:1. Елисеев — 6 (Радил, Зиле), 45:57 — 2:2.

Победный буллит: Ленц.

Вратари: Аликин — Маттссон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (10+12+7+5) — 22 (6+9+6+1).

Судьи: Франо, Хрибик.

2 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.