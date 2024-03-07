«Лада» победила «Авангард» в четвертом матче, сократив отставание в серии
«Лада» обыграла «Авангард» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.
У победителей голами отметились Никита Попугаев, оформивший дубль, Скотт Космачук и Егор Бабенко. У гостей единственную шайбу забросил Рид Буше.
«Лада» сократила отставание в серии — 1-3. Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске. Серия продлится до четырех побед.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конферация. 1/4 финала. Четвертый матч
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Попугаев — 2 (Иванюженков, Семин), 15:59 — 1:0. Буше — 4 (Ткачев, Шарипзянов), 25:21 — 1:1. Космачук — 1 (Кугрышев, Семин), 32:18 — 2:1. Попугаев — 3, 52:48 — 3:1. Бабенко — 2 (п.в., Михайлов), 57:36 — 4:1.
Вратари: Подъяпольский — Хомченко (57:15 — 57:36).
Штраф: 13 — 17.
Броски: 34 (11+15+8) — 26 (8+9+9).
Судьи: Кочетов, Раводин.
7 марта. Тольятти. Лада Арена.
Счет в серии: 1-3.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|7.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|5 : 2
|7.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|4 : 1
|7.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|1 : 4