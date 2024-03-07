«Лада» победила «Авангард» в четвертом матче, сократив отставание в серии

«Лада» обыграла «Авангард» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

У победителей голами отметились Никита Попугаев, оформивший дубль, Скотт Космачук и Егор Бабенко. У гостей единственную шайбу забросил Рид Буше.

«Лада» сократила отставание в серии — 1-3. Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске. Серия продлится до четырех побед.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конферация. 1/4 финала. Четвертый матч

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Попугаев — 2 (Иванюженков, Семин), 15:59 — 1:0. Буше — 4 (Ткачев, Шарипзянов), 25:21 — 1:1. Космачук — 1 (Кугрышев, Семин), 32:18 — 2:1. Попугаев — 3, 52:48 — 3:1. Бабенко — 2 (п.в., Михайлов), 57:36 — 4:1.

Вратари: Подъяпольский — Хомченко (57:15 — 57:36).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 34 (11+15+8) — 26 (8+9+9).

Судьи: Кочетов, Раводин.

7 марта. Тольятти. Лада Арена.

Счет в серии: 1-3.