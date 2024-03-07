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Сегодня, 20:21

«Лада» победила «Авангард» в четвертом матче, сократив отставание в серии

Виктория Кравченко
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«Лада» победила «Авангард» в четвертом матче.
Фото ХК «Лада»

«Лада» обыграла «Авангард» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

У победителей голами отметились Никита Попугаев, оформивший дубль, Скотт Космачук и Егор Бабенко. У гостей единственную шайбу забросил Рид Буше.

«Лада» сократила отставание в серии — 1-3. Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске. Серия продлится до четырех побед.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конферация. 1/4 финала. Четвертый матч

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Попугаев — 2 (Иванюженков, Семин), 15:59 — 1:0. Буше — 4 (Ткачев, Шарипзянов), 25:21 — 1:1. Космачук — 1 (Кугрышев, Семин), 32:18 — 2:1. Попугаев — 3, 52:48 — 3:1. Бабенко — 2 (п.в., Михайлов), 57:36 — 4:1.

Вратари: Подъяпольский — Хомченко (57:15 — 57:36).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 34 (11+15+8) — 26 (8+9+9).

Судьи: Кочетов, Раводин.

7 марта. Тольятти. Лада Арена.

Счет в серии: 1-3.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/playoff/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
3 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
3 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
3 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
3 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
6. Трактор - Сал. Юлаев
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7.03 12:00
Амур – Металлург Мг
 5 : 2
7.03 18:00
Лада – Авангард
 4 : 1
7.03 19:30
Торпедо – СКА
 1 : 4
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