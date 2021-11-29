«Торпедо» победило «Витязь», Гривик и Миле набрали по два очка

«Торпедо» одержало победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы выиграли на своем льду со счетом 4:1.

По два очка в этой встрече набрали нападающие Марек Гривик и Энди Миле.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает 9-е место, набрав 36 очков. «Витязь» идет на 11-й позиции (28 очков).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Миле — 7 (буллит), 6:46 — 1:0. Гривик — 8 (М.С. Федотов, Жафяров), 27:41 — 2:0. Чехович — 10 (Агостино, Миле), 35:39 — 3:0. Тянулин — 5 (Веряев, Гривик), 46:27 — 4:0. Старков — 1 (бол., Оямяки), 53:28 — 4:1.

Вратари: Кочетков — Ежов (Клоберданец, 46:27).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 44 (17+15+12) — 34 (11+14+9).

Судьи: Беляев, Оленин.

29 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 3800 зрителей.