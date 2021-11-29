«Северсталь» в гостях победила СКА
«Северсталь» победила СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы уступили на своем льду со счетом 1:3.
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков.
СКА остался на пятой строчке — 43 очка.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Лишка — 8 (Пресс), 14:20 — 0:1. Хохлов — 2 (бол., Пресс, Няттинен), 34:26 — 0:2. Гусев — 4 (Камалов, Фальковский), 51:43 — 1:2. Алексеев — 3 (п.в., Думбадзе), 58:56 — 1:3.
Вратари: Юханссон (57:44 — 58:56, 59:03) — Подъяпольский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (7+11+14) — 19 (7+8+4).
Судьи: Ансонс, Белов.
29 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 3519 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю