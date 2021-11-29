Контракт Крикунова с рижским «Динамо» будет заключен до конца года

«Динамо» из Риги помимо Владимира Крикунова рассматривал еще трех кандидатов на пост главного тренера команды.

«Мы выбирали из четырех тренеров, которые нам предлагались, и остановились на нем. Кроме него был еще один российский тренер, а еще двое — иностранцы. Задача поставлена пробиться в плей-офф, с ней он согласился. Мы с ним договорились, что он сам назначит тренерский штаб, мы можем кого-то порекомендовать, но настаивать не будем», — сказал председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис ТАСС.

В понедельник «Динамо» объявило о достижении договоренности о подписании контракта с Крикуновым. Специалист прибудет в Ригу во вторник.

«Все договоренности есть, и, насколько мне известно, он будет в Риге завтра, — сказал Савицкис. — Контракт будет заключен до конца сезона. Одно дело, формальный разговор, а другое — человеческий. И, если «Динамо» добьется того успеха, которого мы ожидаем и которого он хочет добиться, контракт будет продлен на следующий сезон».

Предыдущим клубом Крикунова было московское «Динамо», в котором он работал до конца прошлого сезона.