«Торпедо» обыграло «Витязь» и одержало третью победу подряд

«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Голами в составе нижегородской команды отметились Владислав Фирстов, Сергей Гончарук, Егор Виноградов и Денис Ян.

«Торпедо» выиграло третий матч подряд и занимает четвертое место на «Западе», набрав 53 очка в 41 игре. «Витязь» идет на седьмой строчке с 44 очками в 42 встречах.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Фирстов — 2 (бол., Виноградов, Стеклов), 8:28 — 1:0. Гончарук — 16 (бол., Кручинин, Ларионов), 27:25 — 2:0. Виноградов — 5 (Стеклов, Орлов), 31:06 — 3:0. Ян — 11 (Летунов, Фирстов), 44:29 — 4:0.

Вратари: Кульбаков — Дорожко.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (8+11+8) — 33 (14+5+14).

Судьи: Беляев, Юдаков.

21 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.