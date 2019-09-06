«Торпедо» в гостях одолело «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал «Торпедо». Ярославцы уступили на своем льду со счетом 3:4.

Хозяева забросили первые две шайбы в матче, но потом во втором периоде умудрились не только растерять преимущество, но и пропустить в общей сложности 4 гола. «Локомотив» так и не смог отыграть это отставание.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы: Каюмов — 1 (Коваленко), 14:25 — 1:0. Рэтти — 2 (Е. Аверин, Черепанов), 23:07 — 2:0. Гончарук — 1 (Ураков, Белевич), 28:48 — 2:1. Баранцев — 1 (Ильин, Бочаров), 31:52 — 2:2. Аляев — 1 (Хауден, Варнаков), 33:24 — 2:3. Жафяров — 1 (Варнаков, Щехура), 39:51 — 2:4. Каюмов — 2 (Накладал, Ландер), 40:24 — 3:4.

Вратари: Коновалов (Лазушин, 40:00, 58:05 — 58:11, 58:28) — Линдбек.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (14+7+11) — 38 (14+15+9).

Судьи: Акузовский, Соин.

6 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

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