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Сегодня, 19:26

«Торпедо» на последней минуте обыграло «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Решающую шайбу нижегородцы забили за 30 секунд до конца третьего периода, когда отличился нападающий Сергей Гончарук.

«Торпедо» набрало 85 очков в 62 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Спартак» с 60 очками после 62 игр идет на 9-й строчке, отставая от зоны плей-офф на 3 очка.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Атанасов — 5 (Фирстов, Бокун), 0:57 — 1:0. Вароне — 11 (Хохлачев, Принс), 11:36 — 1:1. Михеев — 3 (Ураков), 36:57 — 2:1. Вароне — 12 (Кин, Емелин), 40:20 — 2:2. Цыплаков — 10 (Локтионов, Талалуев), 53:00 — 2:3. Летунов — 13 (Фирстов, Федотов), 53:49 — 3:3. Гончарук — 23 (бол., Летунов, Дарьин), 59:32 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Рибар.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 39 (15+6+18) — 30 (7+13+10).

Судьи: Раводин, Фатеев.

11 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Торпедо 62 40 22 85
3 Локомотив 63 38 25 84
4 ЦСКА 61 38 23 84
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 61 34 27 77
4 Металлург 61 32 29 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
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