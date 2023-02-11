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Сегодня, 19:23

Три очка Мичкова помогли «Сочи» разгромить «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» одержал волевую победу со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

Причем после первого периода сочинцы уступали со счетом 0:2.

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков набрал уже 3 (1+2) очка в этой встрече. А всего у него 13 (7+6) очков в 20 матчах.

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«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (0:2, 4:0, 3:0)

Голы: Йип — 21 (бол., Челиос, Родуолд), 3:41 — 0:1. Юрчо — 9 (Кэмпбелл, Рич), 17:24 — 0:2. Петьков — 11 (мен., Николаев), 20:48 — 1:2. Тянулин — 7 (Мичков, Гараев), 25:03 — 2:2. Тянулин — 8 (Александров), 38:01 — 3:2. Петьков — 12 (Александров, Стальнов), 39:59 — 4:2. Гордин — 1 (Мичков, Точицкий), 48:39 — 5:2. Мичков — 7 (Тянулин, Александров), 49:44 — 6:2. Стальнов — 6 (Иванюженков, Александров), 55:44 — 7:2.

Вратари: Третьяк — Джурасик (Сунь Цзэхао, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (8+16+10) — 26 (8+9+9).

Судьи: Белов, Наумов.

11 февраля. Сочи. ДС Большой.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Матвей Мичков
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7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
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