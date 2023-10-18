«Торпедо» и «Сибирь» в среду, 18 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на стадионе «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью подписки KHL Prime, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Торпедо» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрало 25 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Сибири» 17 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.

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