«Адмирал» расторг контракт с защитником Патрикеевым

«Адмирал» расторг контракт с защитником Михаилом Патрикеевым, сообщает пресс-служба клуба.

Действие соглашения с игроком прекращено по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел за клуб из Владивостока 17 матчей в регулярном чемпионате.

Он отметился одной заброшенной шайбой при полезности «минус 3» и 14 минутах штрафного времени.