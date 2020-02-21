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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Стальновым

10:51
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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Донатом Стальновым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22, сообщает Twitter команды из Нижнего Новгорода.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел в регулярном чемпионате КХЛ 5 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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