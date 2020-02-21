«Торпедо» продлило контракт с нападающим Стальновым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Донатом Стальновым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22, сообщает Twitter команды из Нижнего Новгорода.

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Донатом Стальновым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2021-2022 годов.



Желаем Донату успешной и результативной игры в составе нашего клуба. pic.twitter.com/7zIJZyaYs7 — HC Torpedo (@torpedonn) February 21, 2020

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел в регулярном чемпионате КХЛ 5 матчей и отметился 1 результативной передачей.