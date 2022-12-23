«Торпедо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Ларионовым

«Торпедо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Игорем Ларионовым.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Ларионов-младший набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах в составе «Торпедо» при показателе полезности «+2».